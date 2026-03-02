他者の不動産を勝手に売却し、金銭を騙し取るのが地面師事件。買い主を欺くために用意される重要なキャストが、不動産の所有者に成りすますニセモノ役だ。だが、先ごろ首謀者が逮捕された売掛債権詐欺事件では、取引相手を騙す場面に、成りすましではなく“ホンモノ”の関係者が登場して――。【画像】逮捕された近藤容疑者◇今年2月16日。架空の売掛債権を買い取らせ、取引相手の男性から現金9200万円を騙し取ったとして、自