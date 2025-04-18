NTTは、ドローンを使用した雷を誘発・誘導する実験に世界で初めて成功し、ドローンの耐雷化技術、および電界変動を利用した雷誘発技術の有効性を実際の雷で実証した。今後は、本成果を通じ、未だ解明されていない雷の発生に関する研究に寄与するとともに、街や人への雷被害の低減に貢献することが期待される。●背景落雷は人類社会に大きな被害をもたらす自然現象の1つである。NTTグループの通信設備をはじめとする重要インフラに