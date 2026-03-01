2つの個性で低迷PHEVの販売増を狙う！？ トヨタはミドルサイズのSUVである新型RAV4 PHEV（60系）を2026年3月9日に発売する。新型RAV4 PHEV（60系）は、2025年12月に発売された6代目新型RAV4をベースとしたPHEV。PHEV化したことで、6代目新型RAV4が追求する「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観をさらに拡げるモデルとして設定された。新型RAV4（60系）の大きな特徴は、顧客ニーズの多様化に対応し、基