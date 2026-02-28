韓国プロ野球などで人気を集める美人チアリーダー、キム・ヒョニョンのプロポーションがファンを釘づけにしている。【写真】キム・ヒョニョン、はち切れそうな圧巻ボディキム・ヒョニョンは最近、インスタグラムで「強制ダイエット」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるカフェの店内で落ち着いた表情を見せるキム・ヒョニョンが写っている。ウェーブがかったロングヘアを胸元まで垂らし、淡い