「いじめなのか遊びなのかわからない」と思いながら、徐々にエスカレートしていった嫌がらせ。森三中・大島美幸さんは、今でこそひとり息子の母として穏やかに暮らしていますが、その心の奥底には、今も消えない「砂場の記憶」が刻まれています。 【写真】「あんなに苦しかった場所」から遠く離れて。石垣島でリスザルと触れ合い、穏やかに笑う現在の大島さん（8枚目/全10枚） 「泣くと面白いから」服を脱がされ、裸で砂場