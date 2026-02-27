ドジャース・大谷翔平投手（３１）の３年ぶり凱旋に、名古屋が沸騰している。２６日に大谷が空路で名古屋入りするや大きな騒ぎとなった。ＣＢＣ（ＴＢＳ系列）のワイド番組「ゴゴスマ」は、バンテリンドームでの侍ジャパン練習に合流した大谷の様子を異例の生中継。メ〜テレ、東海テレビ、中京テレビなど地元各局も夕方のニュースで大谷情報を大々的に扱った。実は大谷フィーバーの直前、東海地区はミラノ・コルティナ冬季五輪