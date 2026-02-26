【台北＝園田将嗣】台湾総統府は２６日、野球での功績のほか、日台の野球界の発展・交流に貢献したとして、日本のプロ野球・福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治氏に「一等景星勲章」を授与した。総統府によると、王氏と面会した頼清徳（ライチンドォー）総統は、「世界のホームラン王である王氏は誰もが知る野球のヒーロー」で、本塁打の世界記録が「日本と台湾、世界中の野球ファンを励ました」と語った。王氏が日本と台湾