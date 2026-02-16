¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê27¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¿¼0¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ºµÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û2¿Í¤Ç°Â»ºµ§´ê¤Ø¡Ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡õÂçÁÒ»ÎÌç¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖÇ¥¿±¡ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¶Ã¤­¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤ß¤Á¤ç¤ÑÇ¥¿±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿