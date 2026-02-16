前橋育英、中大を経て2025年ドラフト4位で入団ルーキーが存在感を見せた。巨人の皆川岳飛外野手が15日、広島との練習試合に「2番・右翼」で先発出場。3四球を選ぶ卓越した選球眼を見せただけでなく、守備では圧倒的なレーザービームを披露した。「レギュラー確定」「新人王ある？」とジャイアンツファンは大興奮している。皆川は初回の第1打席で四球で出塁すると、3回2死の第2打席は2ストライクに追い込まれながらも四球を選び