気になるポイントをスペシャリストが解説！2026年2月2日、日産は公式YouTubeチャンネルにて「新型『エルグランド』をスペシャリストが解説」と題した動画を公開しました。動画内では2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初披露された4代目エルグランドについて、チーフプロダクトスペシャリストの中村智志氏が多くのお客様から寄せられた質問に答える内容で、技術的なポイントや今後の展開について分かりやすく