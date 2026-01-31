東京・新宿のトー横など、繁華街の一角に集まった少女たちが犯罪に巻き込まれるケースが相次いでいる。なぜ、少女たちは非行に走るのだろうか。【写真を見る】非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち非行が“繫がり”に…公園をさまよう「警固キッズ」九州最大の繁華街、福岡市・天神にある「警固公園（けごこうえん）」。日中はのどかなこの場所も、夜になると姿は一変する。どこからともなく集まる若者た