更年期世代になり「最近、肌がパサついてメイクのノリが悪い」「ナプキンでかぶれる」「目が乾いてゴロゴロする」…などといった悩みを抱えていませんか？これらは肌や粘膜が乾く「ドライシンドローム」の可能性も。そこで今回は、更年期に多い乾燥トラブルについて、婦人科医の粒来 拓（つぶらい・たく）先生が教えてくれました。皮膚や粘膜のうるおいが失われ、トラブルが発生最近、皮膚だけではなく、腟、そして目や口の粘膜