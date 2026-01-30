更年期世代になり「最近、肌がパサついてメイクのノリが悪い」「ナプキンでかぶれる」「目が乾いてゴロゴロする」…などといった悩みを抱えていませんか？ これらは肌や粘膜が乾く「ドライシンドローム」の可能性も。そこで今回は、更年期に多い乾燥トラブルについて、婦人科医の粒来 拓（つぶらい・たく）先生が教えてくれました。

皮膚や粘膜のうるおいが失われ、トラブルが発生

最近、皮膚だけではなく、腟、そして目や口の粘膜も乾きやすさを感じていませんか？ その乾きやすさは、更年期が関係しているかもしれません。

女性ホルモンのエストロゲンには、肌や粘膜のうるおいを保持する働きがあります。しかし、更年期になりエストロゲンの分泌が減少すると、全身のうるおい力が低下し、乾燥によるさまざまな不快な症状を感じやすくなります。これを総称して「ドライシンドローム」と呼びます。

多くの人が体感しやすいのが美容面での変化です。肌がパサついてメイクのノリが悪くなったり、シワっぽく見えたり。とくに皮脂が少ないすねや腕、腰まわりなどは乾燥しやすいため、かゆみを感じることもあります。「とくに目立った更年期症状はない」という方でも、こうした肌の乾燥は少なからず感じてはいるのではないでしょうか。

そして、乾燥は肌だけではなく、腟や目、口といった粘膜にも表れます。

婦人科への相談で多いのは、腟の乾燥

更年期で婦人科を受診する方の中には、腟の乾燥（ドライバジャイナ）に悩まれる場合も少なくありません。腟の分泌液であるおりものが減ることで、これまで使っていたナプキンや吸水シートの摩擦が刺激となり、ヒリヒリとした痛みを感じることもあります。また、腟内のうるおいが減ると、性交時に痛みを感じやすくなるケースも。

こうした更年期に起きるデリケートゾーンの不調は、近年「GSM（閉経関連泌尿生殖器症候群）」と呼ばれるようになり、医療機関での適切なケアが推奨されています。人には相談しづらい悩みですが、QOL(生活の質)を大きく左右する問題ですので、腟周りの悩みがあれば、ためらわずに婦人科で相談してみましょう。

更年期になると、口や目も乾いてくる

腟と同様に乾きやすくなるのが、目や口などの粘膜です。

まず目は、「ドライアイ」が増えてきます。エストロゲンの減少により粘膜のうるおいが保てなくなり、目がゴロゴロしたり、乾燥性角結膜炎を起こしやすくなったりします。自律神経の乱れによって血流が滞り、眼精疲労などの症状も現れやすいことも。

また口では、唾液の分泌が減って口の中が乾く「ドライマウス」が増えます。口の中がなんとなくネバネバする、飲み込みが悪くなる、口臭が気になる、歯周病が進むなど、さまざまな不快な症状が増えていきます。

閉経後の女性がとくに注意したいのが「緑内障」

最後に、私の専門外ではありますが、目の不快感について少し補足させてください。

みなさん「アイフレイル」という言葉を聞いたことはありますか？ これは加齢や生活習慣によって目の機能が低下した状態を指します。

更年期以降、眼精疲労が増えることは前述のとおりですが、閉経後の女性がとくに注意したいのが「緑内障」です。私は眼科医ではないので詳しい解説は控えますが、閉経後の女性は、緑内障の有病率が上昇する傾向にあります。

緑内障の初期症状は、下記などがあります。

・視野が欠ける

・視野が狭くなる

・視力が低下する

かすみ目、疲れ目などがあると、緑内障の初期症状のサインを見逃してしまう可能性も。「あれ？」と思う目の不調を、「更年期だから…」「年のせいだから」と放置せず、目の機能低下（アイフレイル）のリスクを意識し、定期的な眼科検診を心がけましょう。

※ 更年期の症状の感じ方、対処法は人それぞれ異なります。ご自身の体調に不安がある場合は、早めに医療機関を受診してください