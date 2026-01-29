¡½¡½¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¡¢»¦¿Íµ´¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡£¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡©¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û25.4ËüÉ½¼¨¡¢1.1Ëü¤¤¤¤¤Í²ñ¼Ò¤Î¥É¥¢¤¬»ö·ïÀ­¤¢¤ê¤¹¤®¡Ä¤½¤ó¤ÊÂç´îÍø¤Î²óÅú¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥É¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×2026Ç¯1·î24Æü¡¢¼ç¤ËÀºÌ©ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡ÖIRON FACTORY IKEDA¡×¡Ê¡÷IRON_IKEDA¡Ë¤³¤ÈÃÓÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î