¡ÖÌëÃæ¸«¤¿¤é¹øÈ´¤«¤¹¡×¡ÖÈáÌÄ¾å¤²¤Þ¤¹¤è¡×¡¡¹Åç¤Î²ñ¼Ò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿à¶²ÉÝ¤Î¥É¥¢á¤Ë1.1Ëü¿ÍÀïØË
¡½¡½¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¡¢»¦¿Íµ´¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡£¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡©
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û25.4ËüÉ½¼¨¡¢1.1Ëü¤¤¤¤¤Í¡¡²ñ¼Ò¤Î¥É¥¢¤¬»ö·ïÀ¤¢¤ê¤¹¤®¡Ä
¤½¤ó¤ÊÂç´îÍø¤Î²óÅú¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥É¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
2026Ç¯1·î24Æü¡¢¼ç¤ËÀºÌ©ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡ÖIRON FACTORY IKEDA¡×¡Ê¡÷IRON_IKEDA¡Ë¤³¤ÈÃÓÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï......¼ê¡¢¤À¡£
³°¤Ø¤È·Ò¤¬¤ëÈâ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¼ó¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³¨ÌÌ¤À¤¬......°ìÂÎ¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¼ê¼ó¤¬¡©
¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü1000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê27ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¼è¤Ã¼ê¤«...¡×
¡Öº£¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ÎÉÝ¤¤¡×
¡ÖÌëÃæ¸«¤¿¤é¹øÈ´¤«¤¹¼«¿®¤¢¤ë¤ï...¡×
¡ÖÌëÃæ¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤¿¤éÈáÌÄ¾å¤²¤Þ¤¹¤è¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï26Æü¡¢¥É¥¢¤Îà¼êá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ç¼ÆÀ¡ª¡¡......¤Ç¤¤ë¤«¡©
ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿à¼êá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬Æ±Î½¿ôÌ¾¤ÈÀ©ºî¤·¡¢Éô½ð¤ËÆþ¤ë¥É¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ê»öÌ³½ê°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¸½ºß¤ÏÈóÀßÃÖ¡Ë¡£
......¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤¬2016Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¼ê·Á¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ªÁª¼ê¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡¢¾®Ìî¿ÆóÁª¼ê¤éÄ¶°ìÎ®¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É200¿Í°Ê¾å¤Î¼ê·¿¤äÂ·¿¤ò¾¦ÉÊ²½¡£100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤âà½Ö»¦á¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¡£
¡Ö¼ê¤Î·ì´É¤ä¥·¥ï¤Þ¤Ç´°Á´¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù¡¢µæ¶Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤ÈÉ¾²ÁÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¸½ºß¤Ï¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¼ê·¿¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¡¢¡Ø¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬......¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìû²÷¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ê·¿¤«¤éºî¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¹©¾ì¸«³Ø¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÍè¼Ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÓÅÄ¤µ¤ó¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ½ºî¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¤Î¼ê·¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê·¿¤ò°ìÄÌ¤ê¸«¤é¤ì¤Æµ¢¤é¤ì¤ëºÝ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢Ç¼ÆÀÄº¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÓÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¢¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¸«¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Àª¤¤¤Ç¡£