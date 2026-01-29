【北京＝吉永亜希子、上海＝田村美穂】東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダが２８日、中国に到着し、日本からパンダがいなくなった。パンダの貸与は研究目的とされているが、中国の習近平（シージンピン）政権は首脳外交のカードとして利用する傾向を強めている。日中関係の悪化で両国首脳の会談の実現は見通せておらず、日本の「ゼロパンダ」の長期化は避けられない状況だ。中国中央テレビによると、双子のジャイアン