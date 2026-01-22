日付と曜日以外はすべて白紙という書籍「マイブック」の2026年版が、発行部数18万部を突破する異例のヒットを記録している。手書きの日記やイラストをSNSに投稿して共有する「日記界隈」と呼ばれる文化がZ世代の間で流行しており、自己表現や心のデトックスの場として支持されている。マイブックが発行部数18万の大ヒットスマホの普及などで活字離れが進み出版不況が叫ばれる今、ある書籍が異例の大ヒットを記録している。取材班：