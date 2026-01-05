女優の伊藤歩（４５）が５日、インスタグラムで、俳優・細谷祐介（３１）との結婚を発表した。「いつも応援してくださっている皆様へ」とし、「御報告新年あけましておめでとうございます。平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い