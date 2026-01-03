1月12日の成人の日を前に3日、徳島市内の各地で二十歳を祝う式典が開かれました。徳島市ではきょう市内9か所で二十歳を祝う式典が開かれました。このうち、徳島市の佐古コミュニティーセンターで行われた式典には、スーツや晴れ着に身を包んだ若者たち69人が出席しました。（佐古地区二十歳代表 原田史音さん）「今後は守られる立場から支える立場へと変わっていきます知識や経験において未熟な部分も多いですが