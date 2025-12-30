2025年から2026年の年末年始は最大9連休! 長めの休暇を活かし、実家に帰省してのんびりする方も多いのではないでしょうか。しかし帰省シーズンは混雑に巻き込まれたり、実家で人間関係に疲れたりとストレスも積もるもの。東海道新幹線では「のぞみ」「ひかり」の混雑、NEXCO東日本は今年度の三が日が週末に繋がるため、年始の渋滞が特に発生しやすいと予測を立てるなど、混雑への対策を呼び掛けています。マイナビニュース会員に聞