阪神・村上頌樹投手（２７）が「１４勝の壁」をクリアし、セ・リーグ投手４冠に輝いた。シーズン１４勝以上の投手が出たのは、チームでは実に１０年ぶりだ。自己最多が１３勝という投手が続出したチームのジンクスを過去のものにし、エースの座を不動のものとした。１７８万円ならぬ、「１４勝の壁」。村上が多くの主力投手たちがはね返されてきた難関をクリアした。１４勝以上を挙げた投手が出たのは、１５年藤浪の１４勝以来