元テレビ朝日社員の玉川徹氏は11日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁を機に悪化している日中関係をめぐり「中国をいたずらに刺激して得は何もない。現に慎んでほしい」として、発端となった国会答弁を口にした高市首相に、厳しく指摘した。番組ではパネルコーナーで、12月6日に発生した中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について、10日の小泉進次郎防