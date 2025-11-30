日本各地でクマによる被害が急増している。東京でも今年に入ってから目撃例が相次いでおり、「都民もクマ鈴が必要になる日が来る」という声すら聞かれる。【写真】この記事の写真を見る（3枚）なぜ都心部でクマの目撃例が増えているのか。自然解説者・佐々木洋氏の『新 都市動物たちの事件簿』（時事通信社）より、東京や神奈川にツキノワグマが現れる「2つの理由」を抜粋して紹介する。（全4回の1回目／つづきを読む）写真は