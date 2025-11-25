巨人・田中将大投手（37）が25日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み6000万円ダウンの年俸1億円でサインした。（金額は推定）「リーグ優勝、日本一になりたい。個人の記録よりも一番の目標。そこにだれだけ自分が貢献できるか。常にベストを尽くしながらやれたらなと思います」昨年オフに楽天から巨人に入団。「初めてジャイアンツで1年過ごして、慣れること、アジャストしなきゃいけないことがたくさんあった。そこを自