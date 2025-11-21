映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、最新ポスタービジュアルが解禁。ムビチケ前売券（カード・オンライン）が12月5日から発売されることも発表された。【写真】数量限定の特典付きムビチケ前売り券（カード）＆特典ビジュアル本作は、「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション作品であり、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパ