ファミリーマート（東京都港区）が、ホットスナック「ファミから」を1個10円で購入できるレシートクーポンがもらえる新キャンペーン「ファミマのブラック“フライ”デー」を11月18日から期間限定で開始します。対象のホットドリンクを買うと次回使える30円割引券がレシートに印字されるキャンペーンも実施します。【写真】「ファミから」が1個10円になる対象商品は…ホットドリンク割引キャンペーンの詳細も！同キャンペーン