ファミリーマート（東京都港区）が、ホットスナック「ファミから」を1個10円で購入できるレシートクーポンがもらえる新キャンペーン「ファミマのブラック“フライ”デー」を11月18日から期間限定で開始します。対象のホットドリンクを買うと次回使える30円割引券がレシートに印字されるキャンペーンも実施します。

同キャンペーンでは、レジの横にあるケース内の「ファミチキ」といった揚げ物、総菜の対象商品を2個購入すると、レシートに、通常108円（税込み）の「ファミから」を1個10円で購入できるレシートクーポンが印字されます。発券期間は12月1日までです。

さらに、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」で「ファミペイ払い」を選択すると、アプリ上で「ファミから」が1個10円で買えるクーポンを12月12日から順次配信するということです。アプリのクーポンは同日から同月19日まで使用が可能。

「ファミから」は醤油（しょうゆ）、塩、または、あごだし塩味（宮崎・鹿児島・沖縄県では展開されていません）が販売中。

また、公式Xアカウントでは、1000円相当のファミマポイントが抽選で100人に当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。