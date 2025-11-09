髪のハリやツヤを守るには、頭皮のケアが欠かせません。 毎日何気なくしているシャンプーも、〈なんとなく洗う〉から〈頭皮をいたわる時間〉へ。 お湯の温度や洗い方を少し見直すだけで、健やかな髪を育む土台づくりができます。今回は、育毛外来を担当する医師・田路めぐみさんに、頭皮をいたわるシャンプーのコツを伺いました。頭皮をケアするためのシャンプーのコツは？ぬるま湯でやさしく頭皮マッサージもプラス。すすぎはしっ