松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「カルビの炙（あぶ）り十勝豚丼」「ロースの炙り十勝豚丼」「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」の3品を11月11日午前10時から発売します。【画像】「全部おいしそう！」これが、3種類の「至高の豚丼」です！「ごはんがすすむ」一品今年登場する3品は、2024年の夏に開催した「第4回 松屋復刻メニュー総選挙」で2位となった「炙り十勝豚丼」が、“パワーアップ”