松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「カルビの炙（あぶ）り十勝豚丼」「ロースの炙り十勝豚丼」「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」の3品を11月11日午前10時から発売します。

【画像】「全部おいしそう！」 これが、3種類の「至高の豚丼」です！

「ごはんがすすむ」一品

今年登場する3品は、2024年の夏に開催した「第4回 松屋復刻メニュー総選挙」で2位となった「炙り十勝豚丼」が、“パワーアップ”した商品です。

同商品は、豚肉の脂のうまみと甘味のタレが特徴の一品で、青ネギの清涼感がアクセントとなった“ごはんがすすむ”豚丼です。仕上げにひと炙りすることで、しょうゆと砂糖の焦げた香ばしさを楽しめる「至高の豚丼」となっています。

同社は「お好みのサイドメニューを追加すれば、自分好みの組み合わせでお楽しみいただけます。至高の豚丼を、この機会にぜひご賞味ください」とアピールしています。

価格は、「カルビの炙り十勝豚丼」が930円（以下、税込み）、「ロースの炙り十勝豚丼」が830円、「ロースとカルビの炙り十勝豚丼」が880円です。

全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。