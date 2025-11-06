ドミノ・ピザの閉店ラッシュが続いている。国内店舗数は2023年10月に1000店舗を超えたが、運営元の豪ドミノ・ピザエンタープライズ（DPE）は24年7月に80店舗の閉店を発表。今年2月には年内にフランチャイズ（FC）58店舗、直営114の計172店舗を閉鎖すると明らかにした。店舗数は1月時点の934から、8月末時点には773店舗へと急減している。米国が「サナエノミクス」にNO！ 日銀に「利上げするな」と圧力かける高市政権に強力牽制