ソウル中心部で日本人観光客の親子2人が乗用車にはねられ死傷した事故で、飲酒運転などの疑いで逮捕された男が謝罪の言葉を述べ、「葬儀費用を出したい」などと話していることがわかりました。容疑者「（Q.遺族に言いたいことありますか？）申し訳ありません」フードを深くかぶり、うつむいてこう話したのは、飲酒運転のうえ、日本人親子2人をはねたとして逮捕された韓国籍の30代の男です。ソウルの裁判所では、きょう、男の勾留を