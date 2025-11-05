ＮＰＢエンタープライズは５日、１５、１６日に行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手がコンディション不良のため、出場を辞退すると発表した。代わってＤｅＮＡ・石上泰輝内野手が出場する。３日にはロッテ・種市篤暉投手、阪神・及川雅貴投手、ソフトバンクの牧原大成内野手が辞退している。来年３月のＷＢＣに向けて今回の強化試合は