福岡県警察本部福岡県警八女署は3日、同県八女市内で2日に道交法違反の疑いで現行犯逮捕した少年（15）が、現場から約18時間にわたって逃走する事案が発生したと明らかにした。少年は手錠をかけられたまま逃げ、発見され再び逮捕された際には手錠をしていなかった。同署が手錠を捜している。再び逮捕された際の容疑は2日午前0時25分ごろ、市内の交差点でミニバイクを無免許で運転し、赤信号を無視した疑い。署は同法違反（信