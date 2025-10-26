Image: ALSO. スマホ感覚で手軽に充電。電動アシスト自転車は、バッテリーパックを外して専用の充電器で充電するものばかり。まぁまぁかさばる充電器は、出すのもしまうのも面倒で充電する場所も確保しないといけません。現状は充電器があるのが当たり前ですが、モバイルバッテリーみたいにUSBケーブルを直挿しできたらどんなに楽でしょうか？ USB-Cを挿すだけALSO.の「TM-B」は、脱着可能な