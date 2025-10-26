福島県会津若松市教育委員会は２４日、小中一貫の義務教育学校の市立湊学園前期課程で同日提供された給食に、長さ１・５センチ、太さ１ミリの金属片が混入していたと発表した。児童らに健康被害は確認されていない。市教委によると、５年生の児童が配膳された豚汁に金属の薄い膜のようなものが入っているのを見つけた。調理に使用された金属製のへらからはがれ落ちたものという。同学園の調理場はへらを新品に交換した。市教委