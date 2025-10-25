単発・短時間で働ける「スキマバイト」や「スポットワーク」と呼ばれる働き方が浸透しつつある。副業としてスキマ時間を有効活用したい人も多いが、生活のために「本業」としてタイミーワーカーという道を選んだ人もいる。「かつての本業は経営コンサルタントでした。今はタイミーだけで働いています」そう語るのは、石川県在住で2023年に還暦を迎えた現役"還暦タイミーさん"の須来間唄人（すきま・ばいと）氏だ。不特定多数の