奈良市議・へずまりゅう氏（34）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新。妻が暴行被害に遭ったことを明かした。へずまりゅう氏はこの日、「妻が何者かに暴力を振るわれました。警察に行くように伝えたら逃亡したみたいです」と投稿。へずまりゅう氏の妻もXで「中津駅18時32分(5分遅れ37分着)のソニック50号5号車に乗る時いきなり腕をおっさんに叩かれました。『暴力ですよ？警察行きますか？』と言ったら走って逃げられまし

