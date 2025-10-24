実家に帰ったら、思いがけず「滞在費として1万円お願いします」と言われて驚いた経験がある方もいるかもしれません。食費や光熱費がかかるとはいえ、たった1週間で1万円もの金額を渡す必要があるのか、果たして妥当なのか、疑問に感じる方もいるでしょう。 そこで今回は統計データをもとに、1人あたり1週間の生活費を試算し、「1万円」がどの程度合理的かを探りながら、実家滞在を円満にするための考え方を紹介します。