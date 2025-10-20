松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、10月21日午前10時から「肉吸い」を発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが松屋「肉吸い」の“おだしたっぷり”ビジュアルです！生玉子もセット「肉吸い」は、大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理。たっぷりの牛肉に豆腐を使用し、青ネギを添え、うまみがしみ出た“おだし”で仕上げた一品です。肉吸いの定番でもある生玉子も