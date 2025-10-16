白髪を隠すより、自然に馴染ませて活かす白髪ぼかしカラーが人気上昇中！ ハイライトや明度差のあるトーンを使うことで、髪全体に奥行きと立体感が生まれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品で洗練された白髪ぼかしヘアを紹介します。 ピンクブラウン × 外ハネボブで大人可愛く ピンクブラウンの柔らかなベースに、極細ハイライトを繊細に入れた外ハネボブ。毛束をふわっと動か