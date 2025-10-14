高校生の就職を支援する「ジンジブ」(大阪市)は、高校生向けの職業体験イベント「おしごとフェア2025」に参加した現役高校生1746人に、将来「なりたい職業」のアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】YouTuberもランクイン！イマドキ高校生のなりたい職業ランキング 「なりたい職業ランキング」の結果は、「接客職(14.6％)」が昨年に続き3年連続で1位となった。次いで「ものづくり職人(10.5％)」が昨年と同じ