長年、地方銀行の支店長として勤め上げた夫の定年退職の日、Aさんは、心からの感謝と安堵で胸がいっぱいでした。これからは夫婦水入らずの時間が増え、彩り豊かな「第二の人生」が始まると信じて疑いません。しかし、その期待は退職からわずか一週間で、音を立てて崩れ去ります。【写真】「30年苦労すると 人間はこうなります」16歳→46歳 免許証写真の変化に衝撃夫は朝起きてもパジャマを着替えることなく、リビングのソファから