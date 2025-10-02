Image: PlayStation グレーの初代がスニーカーになると？ 数々の名作ゲームを生み出し、今では第6世代目PS6のウワサが聞こえる家庭用ゲーム機「プレイステーション」。1994年12月に発売した初代PS1が30周年を迎えており、記念的なグッズがアレコレ登場しています。イギリス発のスポーツブランドReebok（リーボック）も、PS1同様に90年代のポップカルチャーを支えてきた仲間。ということ