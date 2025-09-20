英首相との共同記者会見に臨むトランプ氏＝１８日、イングランド/Leon Neal/Getty Images/File（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１９日、高度専門職向けの「Ｈ―１Ｂビザ」の申請に１０万ドル（約１４８０万円）の手数料を課す大統領令に署名した。トランプ政権はＨ―１Ｂビザプログラムが過剰に利用されていると指摘しており、抑制に取り組んでいる。トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で、「我々は優秀な労働者を必要としてい