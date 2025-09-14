カメラや服、おもちゃ、デジタル製品、アウトドア用品、キャンピングカー、ベビー・マタニティー用品に至るまで、中国の一部の若者の間で「あらゆるものがレンタル可能」という消費の波が押し寄せている。レンタルサービスを提供する芝麻租賃のプラットフォームで上半期（1-6月）の取引額が前年同期比71．6％増とんらい、30歳以下のユーザーの割合が60％を超え、特に00後（2000年代生まれ）からの注文件数が前年同期比で3倍に急増