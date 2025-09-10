株式会社EVERINGは、スマートリング「EVERING」の取扱いをヨドバシカメラ、ビックカメラおよびヤマダ電機の主要店舗にて開始した。本取扱い開始により、全国の大型家電量販店においてEVERINGを直接手に取って確認できる環境を大幅に拡大した。今後も販売チャネルを広げ、より多くのお客様に、ストレスフリーでスマートな日常を叶える新しいライフスタイルを届けていくとしている。あわせて、2025年9月末からはエディオンの一部店舗