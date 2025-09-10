ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダ電機主要店舗にて販売開始！スマートリング「EVERING」
株式会社EVERINGは、スマートリング「EVERING」の取扱いをヨドバシカメラ、ビックカメラおよびヤマダ電機の主要店舗にて開始した。
本取扱い開始により、全国の大型家電量販店においてEVERINGを直接手に取って確認できる環境を大幅に拡大した。今後も販売チャネルを広げ、より多くのお客様に、ストレスフリーでスマートな日常を叶える新しいライフスタイルを届けていくとしている。あわせて、2025年9月末からはエディオンの一部店舗での取扱いも予定している。
■詳細
・取扱店舗：ヨドバシカメラ・ビックカメラ主要店舗、ヤマダ電機LABI池袋本店
（※一部店舗を除く）
・取扱店舗詳細（2025年9月5日時点）
【ビックカメラ】
池袋本店／渋谷東口店／立川店／なんば店／有楽町店／新宿西口店／天神2号館／名古屋駅西店／大宮西口そごう店／柏店／新宿東口店／名古屋JRゲートタワー店／AKIBA／千葉駅前店／札幌店
【ヨドバシカメラ】
マルチメディア札幌／マルチメディア仙台／マルチメディア郡山／新宿西口本店／マルチメディア新宿東口／マルチメディアAkiba／マルチメディア上野／マルチメディア錦糸町／マルチメディア吉祥寺／八王子店／マルチメディア町田／マルチメディア宇都宮／マルチメディアさいたま新都心駅前店／マルチメディア千葉／マルチメディア川崎ルフロン／マルチメディア横浜／マルチメディア京急上大岡／マルチメディア甲府／マルチメディア新潟駅前店／マルチメディア名古屋松坂屋店／マルチメディア梅田／マルチメディア京都／マルチメディア博多
【ヤマダ電機】
LABI池袋本店
・取扱店舗ページ（EVERING公式HP）：https://evering.jp/pages/shoplist
・取扱商品：EVERING ZCシリーズ（BLACK/SILVER）、MATTEシリーズ（MATTE BLACK）
ZCシリーズ BLACK
ZCシリーズ SILVER
MATTEシリーズ MATTE BLACK
■製品特長
EVERINGは、Visaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリングで、専用アプリからチャージすることで、リングをかざすだけで決済が完了する次世代型ウェアラブルデバイス。充電不要・防水仕様・指につけっぱなしでもストレスのない設計で、利便性の高い日常を実現する。さらに、Visaタッチ決済に対応している全国の公共交通機関（※一部電鉄機関や路線を除く）での乗車にも対応可能。対応するスマートロック（bitlock、SESAME等）と連携をすれば、ドアの施錠・解錠もリングひとつで完結する。
■EVERING公式HP
