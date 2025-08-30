ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「元の体に戻りたい」コロナワクチン後遺症、患者たちの思いは届かず 新型コロナウイルス ワクチン 感染症 時事ニュース CBC NEWS 「元の体に戻りたい」コロナワクチン後遺症、患者たちの思いは届かず 2025年8月30日 14時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新型コロナワクチンの後遺症を訴える声をCBC NEWSが取り上げた 患者たちからは「元の生活がしたいし元の体に戻りたい」などの声も 救済制度は結論までに長い時間がかかり、認められないケースも多いという 記事を読む おすすめ記事 手もみセラピストの音琶麗菜氏が明かす「便秘の人は大腸がんになりやすい」魔法の手もみセルフケアで快便実感！ 2025年8月23日 18時0分 侮るなかれ！本当は怖い「逆流性食道炎」 2025年8月25日 6時4分 【闘病】27℃の低体温、瀕死状態で救急搬送 原因は「イレウス」 小腸は6分の1に切除 2025年8月24日 6時0分 8.5万いいね！子どものけいれん『救急車呼んでいい』小児科医の言葉が、親の不安を一瞬で消す【ママリ】 2025年8月24日 14時0分 病気だけじゃない？「国内旅行中で起こる健康リスク」を医師が徹底解説！ 2025年8月28日 7時30分