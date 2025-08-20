山田涼介 Hey! Say! JUMPの山田涼介が、“LEO”としてプロゲームチーム「Crazy Raccoon」に電撃加入することが決まり、20日、都内で加入発表会見を開いた。ゲーム好きでも知られる山田。2021年にはYouTubeにゲームチャンネル『LEOの遊び場』を開設。以降『Apex Legends』を中心に、定期的に実況配信を行い、今年５月にはチャンネル登録者数が100万人を突破した。そんな山田が、『第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Lege